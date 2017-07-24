﻿麥明詩高Ling齊撐 馮盈盈言論非意淫

高海寧（高Ling）與麥明詩昨日冒8號風球出席開幕活動，高Ling穿吊帶露腰小背心，而麥明詩露膊通花上衣，兩人在台上大跳健美操。



最近麥明詩與馮盈盈為J2台主持節目《#後生仔傾吓偈》，馮盈盈被批評說話意淫有損港姐形象，麥明詩指馮盈盈的說話有想像空間，覺得批評的人應反省，有這個想法即是本身意淫，沒資格批評別人。問她會否與盈盈傾談？麥明詩稱節目探討時下年輕人及社會問題，男歡女愛的話題比較敏感，但好貼近社會。



至於是否有損港姐形象？麥明詩認為是改變港姐形象，並問身邊師姐高Ling有何看法？高Ling表示每個節目都有賣點，這個節目探討年輕人關注的話題不要想歪，而盈盈的說話也不是這個意思。