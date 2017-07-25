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﻿苟芸慧充當攝影師追影男友

2017-07-25 列印
■苟芸慧為男友陸漢洋（圖）車隊做攝影師。
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　　苟芸慧最近做了跟得女友，隨男友陸漢洋四出征戰。早前陸漢洋成立了車隊，更到馬來西亞雪邦參加亞洲勒芒衝刺盃，獲得一冠一亞的佳績。

　　苟姑娘身為車隊大使，更親自為車隊拍攝短片，希望留下每一個值得紀念的時刻，她說：「我很喜歡跟車隊一起工作，大家都好投入，我在旁邊負責拍片，他們都很專心，能夠加入如此專業的車隊，是一件幸福的事。」苟芸慧今次趁有空檔時間，亦有落場練車，成績比之前練習進步了不少，她謂希望在不久將來可以代表車隊出賽。
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