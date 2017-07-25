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﻿10歲魔童撒嬌 張智霖抱仔睇桌球

2017-07-25 列印
■魔童瞓落父親張智霖個身度。
■呢張相，Chilam個頭睇落有啲怪，原來魔童坐緊大髀，兩父子頭交疊咗！
■早前，張智霖作客ViuTV節目《約咗傅家俊》，輸咗畀香港一哥。
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        日前，張智霖(Chilam)一家三口去新伊館睇香港世界桌球大師賽。見Chilam嘅十歲兒子魔童全程黐實父親，間中仲坐上Daddy大髀連體睇波，超級溫馨。

採訪 : 林書鉉

        Chilam日前抽空帶妻兒去睇桌球賽，捧場嘅賽事係「火箭」奧蘇利雲惡鬥世界第二的希堅斯，吸引3千名球迷入場觀戰。作為「火箭」Fans嘅Chilam戴眼鏡、無吹頭「薯look」撐偶像。可能座位太爆，Chilam夫婦要三個人坐兩個位，不過魔童咁高瘦，唔緊要啦！「楔」在父母之間坐都OK。開場前，見魔童有點悶黐實父親，仲將上半身瞓落Daddy個身度。其後，廿四孝Daddy索性抱乖仔喺自己大髀連體睇波，錫阿仔錫到燶！



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