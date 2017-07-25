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﻿羅霖拍劇 七勞八損仍值得

2017-07-25 列印
■羅霖（右）與張文慈齊以低V裙亮相美容中心開幕活動。
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        「美魔女」羅霖（Candy）、張文慈（Pinky）昨日到粉嶺出席美容中心開幕活動。首次演古裝劇《宮心計2深宮計》的Candy，坦言拍攝過程辛苦，她更拍到脫髮、患喉炎七勞八損，但她認為演員最重要有好角色。從事美容生意的她表示最近為選美活動擔任評審，發現18歲未必無醜婦，當中不少欠缺護理，所以她教導參選者要做深層清潔。

  同場的張文慈亦有份參與《宮》劇，她認為辛苦也是值得，只要拍得靚便可。她緊接會拍新劇《跳躍生命線》，戲中飾演馬德鐘家姐。當記者笑指她扮妹妹較適合，她坦言：「做演員係咁，十年前我都做過黃浩然、梁榮忠嘅阿媽，做馬德鐘家姐年輕咗啦！」
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