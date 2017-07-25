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﻿王馨平着旗袍唔使節食

2017-07-25 列印
■王馨平（中）、鄧小巧（右）及J.Arie演出完一齊合照留念。
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        王馨平、鄧小巧及J.Arie前晚於尖沙咀文化中心演出《國際電影音樂巡禮》。王馨平穿旗袍亮相，認為很適合這個場合，她說：「唔需要為此而節食，仍然有鬆動位。」她表示平時唱完歌、落台前均不需跟樂團首席握手，令她前晚一時忘記，並指《別問我是誰》通常是壓軸唱出，今次率先唱感覺不錯。J.Arie坦言擔心八號風球會將大家的心血毀於一旦，幸如期進行，她指王馨平永遠是美少女戰士火野麗。鄧小巧就話想搵王馨平合照，然後傳給哥哥讓他羨慕下。



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