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﻿物色男友生日禮物感頭痛 陳凱琳恨與嘉穎再演情侶

2017-07-25 列印
■陳凱琳昨性感亮相一宣傳活動。
■陳凱琳多次驚喜現身探嘉穎班。資料圖片
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  陳凱琳（Grace）昨身穿吊帶金色晚裝裙性感現身一連鎖快餐店宣傳活動，該快餐店之前是由男友鄭嘉穎宣傳，問到是否接男友棒時，Grace坦言不知情，但指最好下次與男友一齊做活動，因覺得之前與男友拍劇是很好的過程，又希望兩人將來有更多合作機會，就算飾演情侶角色也沒問題。

  講到嘉穎在內地拍劇不乏動作場面，Grace坦言亦為男友擔心，自己會抽時間探班；而嘉穎昨日已回港，不過過兩日又離港開工。至於男友下月48歲生日，Grace正為物色生日禮物而頭痛，笑言不知男友生日會否在港，若不在港反而有藉口給對方驚奇。
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