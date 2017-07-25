﻿物色男友生日禮物感頭痛 陳凱琳恨與嘉穎再演情侶

選前選後，同文余伯樂兄都曾以中、英文的字面意義，中文是「馬王」、英文是「Horse of The Year」，細說由已歿的「佳龍駒」當選馬王是否合理。這事情上，個人看法則傾向毋須執拗於字面，馬王也好，年度最佳馬匹也好，「佳龍駒」包攬四歲馬系列三冠的成就既屬空前，是否在世並不打緊，尊牠一聲「馬王」甚應當。反正就算評委不選牠做馬王，在大部分馬迷的心目中牠都已是馬王，若選其他，反惹非議。 香港的情況比較特別，礙於地理環境而無育馬業，故馬會第一個設成的三冠系列賽並無限齡，此乃現稱為長途三冠，由董事盃、香港金盃與遮打盃構成的系列賽。甚至乎，第二個設成的三冠系列賽也無限齡，前稱短途系列...

2017-07-25