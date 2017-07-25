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﻿胡定欣期待旅遊有艷遇

2017-07-25 列印
■胡定欣希望親耳聽到好姊妹結婚喜訊。
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  胡定欣昨日在西貢拍攝保健食品新一輯廣告，今年是第三年做代言人。定欣笑言現時年紀開始大，工作時間長，自覺要好好保養，否則難以應付密集的通告。

  對於好姊妹姚子羚及黄智雯的婚訊傳聞，定欣說未有親耳聽到好消息，但都希望姊妹快點結婚。問到她有沒有追求者？她稱仍等待中，月底她與「胡說八道會」到澳洲拍旅遊節目，到時會到酒吧拍攝，她笑言要看會否有艷遇。



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