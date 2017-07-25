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﻿顏卓靈要求歐鎧淳保護

2017-07-25 列印
■左起:顏卓靈、蘇麗珊、朱千雪及歐鎧淳在船上玩自拍。
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  朱千雪、蘇麗珊、顏卓靈及歐鎧淳早前齊齊出海拍廣告，以碧海藍天襯托她們的青春活力。在船上顏卓靈講笑表示不識游水，要女飛魚歐鎧淳好好保護她。拍攝期間，四位女生已經很快打成一片，寓工作於娛樂。

  當拍攝完成返回碼頭時，她們更依依不捨離開；蘇麗珊更連續說了三次：「真係好開心，好好玩；這次拍攝真係好難忘！」
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