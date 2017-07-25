﻿激罕親民 箝實有米爆肌男神 G.E.M.風騷晒愛開口迫婚

3年前喺內地走紅變做「宇宙漿」嘅鄧紫棋（G.E.M.），極度大牌。日前下午，宇宙漿戴口罩掩素顏孖高大造型師男友Mark Ngai拍拖去中環ifc上糧。男友面前，宇宙漿變小鳥依人。其後，G.E.M.發現記者，即諗計引記者埋身，乘機讓圈外男友搵位閃。近年唔多睬香港傳媒嘅佢，當日突然玩親民，又風騷甜講戀情謂：「原本我想25歲結婚，O依家就快26嘞！（8月16生日）」開晒口恨嫁，似乎想向富二代男神迫婚囉！



採訪 ︰ 張詠森







入行8年嘅宇宙漿，早年同台灣歌手林宥嘉拍拖4年，自14年3月同Yoga分手兼擘面收場，G.E.M.先後與歌手馮允謙和賭王仔猷啟等傳過緋聞。直至今年4月，宇宙漿居然高調拖Mark甜蜜遊日本東京，有個型仔有錢男神男友，點都要晒吓命嘅。不過呢段戀情撻着並唔光采，早於去年1月，Mark仲係同JW（王灝兒）拍拖時，有傳G.E.M.強搶閨密JW男友，兩女爭仔反目。直至同年10月，JW被影到與卓悅太子爺葉韋彤拍拖，宇宙漿才將男友浮面。



激凸拍拖



近日，回歸香港嘅宇宙漿將於9月於紅館舉行個唱，最貴嘅VIP飛高達$1,980，當正自己係國際級歌手。日前下午5時許，宇宙漿孖住愈愛愈高調嘅男友Mark現身ifc超市。當日女方戴帽戴口罩冚樣，但就穿上貼身小背心，露腰及大晒激凸身材。兩人貼頭揀沙律、燒雞等。大牌G.E.M.喺大眼男友面前，變得小鳥依人。準備畀錢離開時，大眼Mark發現記者，女友即諗計與怕醜愛郎分頭走。



宇宙漿獨自行去連鎖店，引記者埋身，佢罕有有問必答謂：「早前成日飛外地，好多朋友都投訴無時間見面呀！好似超蓮成日話我無時間。（男友幾好喎！做跟得男友，此時G.E.M.甜到漏露出腰果眼）唔講私人嘢嘞！頭先去買啲嘢食、咖啡，準備去錄音室之嘛！」其後，見佢在連鎖店狂掃了幾樽甲殼素、卡路里控配方和塑身藥，似係備戰9月個唱要積極操弗。行去上車前，佢忽然開晒口恨嫁呻：「原本我想25歲結婚，O依家就快26嘞！」曾講過27歲生B嘅宇宙漿，似乎想向男友迫婚喎！