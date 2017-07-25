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﻿筍盤男神

2017-07-25 列印
■富二代Mark鍾意打籃球、做gym等，爆晒肌。
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　　高大嘅Mark Ngai係女友G.E.M.造型師，來頭唔不簡單，外公係關之琳首任丈夫王國旌，祖父王啟宇係第一代紗廠富商。媽咪Jannine則與「四洲太子女」戴凱欣喺中環合資開餐廳Room 28，與好多圈中人稔熟，連帶男神嘅生活圈子非富則貴。
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