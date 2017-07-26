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﻿Chester上吊案報警錄音曝光

2017-07-26 列印
■Linkin Park在公開信大讚Chester（右一）。資料圖片
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  美國搖滾樂隊Linkin Park主音Chester Bennington上周四在洛杉磯寓所上吊身亡，他被家傭及司機發現昏迷，昨日司機致電911的錄音曝光，司機表現冷靜，而錄音中則可聽到家傭的哭聲。

  另外，據八卦網站TMZ指Chester於6月時才以250萬美元（約1,952萬港元），買下他死亡的洛杉磯豪宅給家人。Linkin Park昨在網上公開寫給Chester的信，樂隊指未來不知道如何去繼續，又指因為Chester每位成員的生活都變得更好。
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