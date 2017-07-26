﻿否認跟吳千語鬧分手 林峯自爆跟BB甜遊歐洲

林峯將於9月23日在廣州舉行演唱會，昨現身記者會即被追問他跟女友吳千語鬧分手的傳聞，林峯聞言否認，強調與BB感情穩定，剛一起歐遊回來，他又澄清爸爸沒有不滿女友，更不時一起吃飯，至於8000萬豪宅是否真如傳聞般加了女友名字？林峯則以私人事不作回應。



被問到女友是否已戒夜蒲？林峯笑說：「夜晚clubbing是正常社交，唯一是沒有帶我去，因我不在港。（有傳爸爸不滿意BB？）吓！我爸爸也不知道有這些事，我們經常一起吃飯。」



感情那麼穩定可有結婚打算？林峯說：「工作先，工作上未完成目標，（跟BB有共識？）她年紀仍小，要好好工作。」至於女友是否已進駐其8千萬愛巢？林峯稱，男女朋友探訪對方是正常，但他們各有各住，拍拖有自己空間，他表示早前BB在橫店工作時也有見面，最近更一起到歐洲旅行，他說︰「主要是洗滌心靈，駕車到鄉下地方四處逛。」