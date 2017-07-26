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﻿盧敏儀結婚周年遊西樵山

2017-07-26 列印
■冼國林（左）設宴請眾人食著名手撕處女雞。
■盧敏儀與孫敬安爬上懷舊火車頭上拍照留念。
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  盧敏儀與孫敬安結婚20周年的慶祝活動停不了，繼早前的大型派對後，日前再獲冼國林邀請到西樵山國藝影視城旅行，大吃大喝好輕鬆。

  這次周年旅行途中遇上可嵐與兒子，相請不如偶遇，四人同遊影城內的拍攝場地，可嵐囝囝更葉問上身大玩木人樁及嘗試吊威也，童心未泯的盧敏儀則在糖果主題區玩特長滑梯，開心得樂而忘返。翌日再拉隊到西樵山著名景點南海觀音祈求大家身體健康、一切順利。
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