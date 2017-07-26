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﻿君馨咀曹永廉 惹老公呷醋

2017-07-26 列印
■蕭正楠、王君馨與曹永廉齊宣傳《男臣》。
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　　王君馨、蕭正楠及曹永廉等昨到觀塘宣傳無線劇集《超時空男臣》，與一班小朋友玩遊戲。新婚的君馨透露，前晚相約老公打邊爐，不過老公看到她在劇中錫曹永廉即呷醋爆粗；蕭正楠笑言看到自己鍾意的人錫曹永廉都會講粗口，笑稱君馨的老公已經好保守、有禮貌及修養。問到若曹永廉咀女友黃翠如，又會否呷醋？蕭正楠戲言接受不到會推戲，曹永廉則直言自己也不敢接，他續說幸好老婆不在港未有收看，否則或會更㷫呢！
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