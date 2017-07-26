 Advertisement
  • 2017年7月26日 星期三
  • 32º
  • 65%
熱門： 流感劉皇發日本腦炎書展一地兩檢

日報新聞 > 娛樂

﻿劉燁讚《建軍大業》粒粒星

2017-07-26 列印
■劉燁（右）與朱亞文回顧拍攝時的趣事。
Previous Next

　　劉偉強執導的《建軍大業》日前在北京舉行首映禮，此片集合超過40位帥哥及20個小鮮肉演員，不少演員都有亮相北京首映，包括劉燁、朱亞文及馬天宇等。

  飾演毛澤東的劉燁幽默的提醒大家睇戲時不要玩手機，因為片中不少巨星演出，「一低頭可能就錯過了一個角色了，戰爭場面聲浪比較強，大家不要嚇到。」朱亞文則表示：「淚點低的朋友們備好紙巾，這是一部情感飽滿熱血澎湃的電影。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd