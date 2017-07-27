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﻿出席內地影展太奔波 湯唯突然暈倒失場

2017-07-27 列印
■前日湯唯出席活動時仍笑容滿面。網上圖片
■湯唯晚上出席歡迎晚宴，狀態不錯。
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　　去年為韓籍老公金泰勇誕下一女的湯唯，日前由布拉格飛到內地西寧參加由7月21日至30日舉行的「西寧FIRST青年電影展」，前日，下午更與施南生、曹保平等現身一作品陳述活動。到昨日湯唯原定出席一個有關電影產業的論壇，但卻突然缺席，事後影展執行官李子為表示：「她（湯唯）剛剛暈倒了，中午12點就在解決健康問題，現在還在協調能夠晚點過來這個論壇。」湯唯果然在晚上亮相歡酒會。

  據知湯唯用了24小時才由布拉格飛到西寧，舟車勞頓下終於病倒，有網友知悉後立即留言：「心疼女神，要照顧好自己」、「快快好起來」及「女神保重」。
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