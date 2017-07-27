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﻿譚玉瑛自揭凍齡心得 陸詩韻靠針灸散瘀

2017-07-27 列印
■陸詩韻成日撞到周身瘀。
■譚玉瑛否認十幾年前秘婚。
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　　譚玉瑛昨日出席醫學中心開幕禮，對於凍齡心得，她笑言每日飲紅酒及做運動，強迫自己早睡，生活較隨意。她否認十幾年前已秘婚，笑謂現今不流行結婚。她說：「你哋in啲啦！結婚又講，生仔又講，我覺得無需要結婚。」

　　同場的陸詩韻表示體質寒，皮膚白易現瘀傷，年輕時曾跟男友遊泰國坐電單車令左小腿留疤痕，被姑姐嚇不能選港姐。她又透露被文件匣撞瘀肩膊，要用衫遮掩。當提議找男友呵番，她笑謂已叫針灸師呵，以針灸促進血液循環散瘀，笑言以免被朋友見到瘀傷以為被施暴。
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