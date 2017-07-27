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﻿譚凱琪想睇動物大遷徙

2017-07-27 列印
■譚凱琪（左）及朱智賢憶述旅行難忘事。
■張振朗恨唱劇集主題曲，望傳媒幫手。
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  張振朗、譚凱琪及朱智賢昨出席明珠台宣傳活動。譚凱琪表示早年拍旅遊節目時玩過笨豬跳和跳傘，覺得是人生必做的事，亦恨去非洲睇動物大遷徙。而旅行印象最深刻，試過在西班牙睇球賽時被一班人拋至半空，嚇得眼有淚光。朱智賢就透露曾到南非拍攝時拖豹出行，感覺似拖寵物。

  剛過30歲生日的張振朗透露緋聞女友陳芷尤因到新加坡工作，故提早跟他吃飯慶祝，問他何時公開戀情？他即緊張謂等事業有成，等拍完電影會去德國旅行。問到是否秘婚？他即笑謂有機會。
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