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﻿盧淑儀激罕晒「線頭」

2017-07-27 列印
■盧淑儀主動Po夫婦泳照放閃。
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  早排，李克勤一家四口去樂園酒店度假游泳時被偷拍，愛妻盧淑儀泳照曝光，克勤坦言「太太嬲咗3日」。昨日，行事好低調嘅李太就主動喺網上放張兩公婆沙灘照，謂：「成日畀人放些舊泳衣相出來，不如自己放啦！」相中嘅盧淑儀激罕晒「線頭」，而克勤就戴黑超赤裸上身。不過，究竟張相幾時影呢？克勤早前舉家去咗新加坡度假，人夫謂當地間房有泳池可以唔使着衫。而今周就會孖黃偉文去日本買衫做個唱，二人嘅沙灘相，估計係舊相囉！
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