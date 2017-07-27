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﻿子羚盼說服杏兒拍水着寫真

2017-07-27 列印
■姚子羚（左）和黎諾懿齊出席慰勞宴。
■家燕姐（右二）獲贊助電器禮物作抽獎。
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        姚子羚、黎諾懿、林嘉華、薛家燕等前晚出席無線劇《燦爛的外母》慰勞宴。姚子羚參演的《燦》劇與《同盟》均於下月推出，不過她月底會與「胡說八道會」成員出發到澳洲拍攝旅遊節目，將缺席部份宣傳活動。子羚稱這次會到澳洲兩星期，會好好照顧大肚婆胡杏兒，又謂希望可說服杏兒穿水着拍寫真；她自己也準備了三套比堅尼泳衣，又估計「豹嫂」胡蓓蔚的衣着最大膽前衞。

黎諾懿則表示做了爸爸後，機會及搵錢最重要，問到可會一家三口拍廣告？他說囝囝「小春雞」半歲前都可以考慮，之後希望給小朋友有正常童年，會減少在網上「放閃」。
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