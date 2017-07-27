﻿陪老公狂食 增肥20磅 超儀甜讚子聰好靚仔

賭王何鴻燊兩名千金，何超儀及何超蓮昨晚出席一服飾品牌期間限定店揭幕酒會。早前有報道指超儀因陪老公陳子聰（圓圖）狂吃而增磅不少，超儀坦承肥了20磅，不過就甜笑不捨得把該20磅送給老公，因對方現在好靚仔呢！



何超儀、何超蓮、樂基兒、鄭希怡（Yumiko）、周汶錡、王曼喜與妹妹王麗嘉等，昨晚齊出席名店揭幕酒會。以一身毛毛褸及毛毛鞋現身的超儀，對於有指她因陪老公陳子聰狂食而增磅不少，她直言是事實，更大方透露肥了20磅，但近日已瘦回很多，自言暫時可以接受。講到可以將該20磅送給老公？超儀趁機大晒恩愛，笑言：「唔捨得，老公O依家好靚仔！」



超蓮早前被好友G.E.M.（鄧紫棋）勁踩廚藝，指她烤的曲奇硬過石頭，蛋糕更是好看不可吃；超蓮昨於網上大平反，指送給G.E.M.的五個蛋糕中對方已火速吃掉兩個。超蓮晚上出席活動時，透露除送好友五個蛋糕，還有波板糖，因每月兩次為其發起的慈善活動「Smile with Us HK」，下廚給老人家及小朋友。她續說曾弄奄列給爸爸吃，結果對方要求連吃一周。



至於下月將在美國舉行婚禮的樂基兒，透露因婚禮在草地舉行，故不會揀太重及性感的婚紗，最緊要以舒服為主。又因外國傳統不會讓新郎率先看婚紗，所以未婚夫都未知她揀哪件，又指婚禮已籌備得七七八八，過兩日會飛往美國會合家人。



另外，Yumiko對於鍾欣潼（阿嬌）因頸椎問題，而被指受訪時語無倫次一事，她維護好友只是心直口快，又謂阿嬌已解釋有頸患問題，已叫她多休息，並有介紹醫生給她，也希望大家能體諒頸患影響好大。