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﻿終極奸角

2017-07-27 列印
■金像影帝林家棟飾演big boss。
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《貪狼》延續《殺破狼》系列，以實戰格鬥動作風格贏盡口碑。其中飾演曼谷市長候選人幕僚嘅林家棟勁有發揮。佢會不擇手段達到目的，佢早前大賣關子說：「呢個反派嘅邪惡程度，比前幾部嘅偷賣器官、走私販毒還要惡劣！」
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