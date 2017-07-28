﻿去曼谷睇豪宅兼旅遊 利嘉兒狂掃泰式靚家品

利嘉兒(Lily)早前與老公Bong約朋友到泰國曼谷睇樓，順道留在當地旅遊。她稱十年冇去泰國，泰國變咗好多，除了購物商場又大又靚，她可以瘋狂買衫買家品。首次去唐人街，見到滿街榴槤好興奮，她買了好多榴槤乾做手信，最恐怖在手信店見到好多即食炸蟲蟲乾出售。之後當然是飲飲食食，除了吃地道的泰國菜，她還幫襯了香薰餐廳食龍蝦，又去Lady L飲下午茶，環境好價錢又合理，她稱一定會再去。



利嘉兒好耐冇去曼谷，但呢一兩年有好多朋友在當地投資物業，而她與老公都有興趣，便組團去睇樓，她說：「今次睇咗三間位於市中心高尚住宅區嘅Apartment，有啲幾百萬港幣，有啲就千幾萬港幣一層，但因為唔熟泰國，今次冇買，想睇多幾次先，不過同行有朋友買咗。」睇完樓，Lily就去行街，無諗過泰國的商場設計好靚，「好鍾意佢哋種咗好多植物綠化環境，而且有好多特色餐廳同Coffee Shop，就連Food Court都好大型。」今次她主要買衫、擺設和廚房用品，她大讚：「泰國賣家品嘅店舖比香港多，選擇亦多好多。」



由於Lily都鍾意食辣嘢，所以泰國菜啱晒佢，咖哩蟹、冬蔭功和炒貴刁她都鍾意，最開心是搵到間特色的香薰餐廳Karmakamet，「內裏設計到好似工廠咁，擺咗好多香薰，而周圍都有香味，仲有花園，食物又好味，最鍾意大龍蝦意粉，龍蝦肉彈牙又鮮味，每人都係三四百蚊港幣。」之後她去了Lady L食Tea，她續說：「啲鬆餅、蛋糕同Pancake都整得好靚，又好味，都係百幾蚊港幣一位。」最後一站就是去唐人街，見到好多新鮮榴槤好香，但因為之前食咗個豐富的中菜晚餐太飽，冇買嚟食，但就買咗好多榴槤乾返港畀自己和孝敬老爺奶奶。



撰文：李佩儀