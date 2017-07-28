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﻿李棟旭被推出馬路險象環生

2017-07-28 列印
■被拍手臂至被推出馬路的李棟旭，交足戲！
■李棟旭認真地聽工作人員講解。
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  韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的男神李棟旭，早前為代言的飲品，化身暖男拍攝新廣告，李棟旭在該廣告中，瀟灑地拯救又攰又殘兼險跌出馬路的合演演員，並即時送上代言飲品，認真貼心。

  拍攝廣告期間，李棟旭非常專業，整個廣告一Take過，更包括最後被對手拍手臂拍到推出馬路的驚險鏡頭，全場工作人員倒抽一口涼氣，但精神奕奕的李棟旭即時晒腰力，「屹立不倒」迅速拗腰脫險，未有被駛至的汽車撞到。李棟旭亦拍下多個不同表情的畫面，配合他的招牌「電眼」，即時電暈現場的女工作人員！
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