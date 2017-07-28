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﻿雷頌德感謝黎明真誠意見

2017-07-28 列印
■雷頌德在節目中一顯球技。
■黎明和雷頌德合作多年。資料圖片
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  資深音樂人雷頌德（Mark）早前接受英式桌球好手傅家俊擔任主持的ViuTV節目《約咗傅家俊》訪問，傅在該集節目更首次與嘉賓較量美式桌球，以及用左手讓賽！較熟悉打美式桌球的Mark亦禮尚往來，答應為傅創作專屬桌球手出場歌曲！

  Mark受訪時透露，他是在英國開始接觸廣東歌，最喜歡是陳百強的作品，雖然自小已認識陳百強，但很遺憾，在對方離世前亦從未在音樂上合作過。

  問到會否擔心靈感會耗盡？Mark表示沒有，外界常批評他「江郎才盡」，但Mark認為只有他最了解自己。他亦感謝黎明坦白說出意見，直指歌曲不好聽或已聽過這旋律，雖然當下Mark會感到不高興，但明白這樣才能有助自己得到進步。
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