 Advertisement
  • 2017年7月28日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 娛樂

﻿首次聲演動畫主角 歐鎧淳為向媽咪平反

2017-07-28 列印
■Stephanie只想繼續享受做運動員，無意入娛圈。
■早前Stephanie為脫毛公司拍攝廣告。
■在孤兒院長大的「菲莉絲」，夢想成為芭蕾舞蹈家。
■Stephanie認為聲演比想像中更困難。
■早前Stephanie出書，男友胡子彤帶小侄女去書展撐場。
■夢想做游泳運動員的Stephanie，得過不少獎牌。
Previous Next

        「美女飛魚」歐鎧淳（Stephanie）近期經常踩入娛圈工作，最近更為動畫電影《天使愛芭蕾》聲演女主角，原來她肯接受挑戰，只因媽咪經常指她天生「老牛」聲，為動畫配音可以證明把聲一樣「搵到食」。不過演戲經驗不多的她，坦承錄音一日後即信心全失，幸好有「金像獎最佳新人」男友胡子彤幫手才順利完成。

        電影以一個熱愛跳芭蕾舞的孤兒「菲莉絲」，在巴黎大城巿中追尋夢想為故事主題，由同樣自小在泳壇追尋夢想的Stephanie 來演繹「菲莉絲」，最適合不過，「我都覺得『菲莉絲』追逐夢想呢方面同自己最似，可能都係因為呢個原因陳心遙（配音導演）搵我去做。」

無意進軍娛圈

  Stephanie最初接受呢個工作，原因竟是為了媽咪，「我由細到大媽咪成日話我把聲好粗好『老牛』，完全唔似女仔聲點算好。今次竟然有人搵我配音喎！自己最初都估唔到，咁咪試下囉！證明畀媽咪聽，我淨係靠把『老牛』聲都搵到食㗎！仲要係做女主角O添呀！」

  不過原定兩日完成錄音的Stephanie，結果花了三日時間才能搞掂，錄了第一日還令她無晒信心要搵男友胡子彤「急救」，「我本身都知道困難，但錄咗先知真係完全唔同平時講嘢，又要吊高把聲，情緒表現要明顯好多先得，第一日NG咗好多次錄得好少，自己無晒信心，咪即刻同男友講，好彩佢畀咗好多意見我，叫我投入個角色度做。其實近嚟參與娛樂工作，佢都一直有畀意見嘅，不過愈試得多，愈發覺自己專長都係做番運動員，將來如果退役都未必會正式入行，多數揀番啲同運動有關嘅工作。」

採訪：杜淑霞        髮型及化妝：Miffy Ng

服裝：ZIZTAR ZTORY、Nike 場地：貝爾特酒店

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd