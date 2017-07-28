﻿首次聲演動畫主角 歐鎧淳為向媽咪平反

「美女飛魚」歐鎧淳（Stephanie）近期經常踩入娛圈工作，最近更為動畫電影《天使愛芭蕾》聲演女主角，原來她肯接受挑戰，只因媽咪經常指她天生「老牛」聲，為動畫配音可以證明把聲一樣「搵到食」。不過演戲經驗不多的她，坦承錄音一日後即信心全失，幸好有「金像獎最佳新人」男友胡子彤幫手才順利完成。



電影以一個熱愛跳芭蕾舞的孤兒「菲莉絲」，在巴黎大城巿中追尋夢想為故事主題，由同樣自小在泳壇追尋夢想的Stephanie 來演繹「菲莉絲」，最適合不過，「我都覺得『菲莉絲』追逐夢想呢方面同自己最似，可能都係因為呢個原因陳心遙（配音導演）搵我去做。」



無意進軍娛圈



Stephanie最初接受呢個工作，原因竟是為了媽咪，「我由細到大媽咪成日話我把聲好粗好『老牛』，完全唔似女仔聲點算好。今次竟然有人搵我配音喎！自己最初都估唔到，咁咪試下囉！證明畀媽咪聽，我淨係靠把『老牛』聲都搵到食㗎！仲要係做女主角O添呀！」



不過原定兩日完成錄音的Stephanie，結果花了三日時間才能搞掂，錄了第一日還令她無晒信心要搵男友胡子彤「急救」，「我本身都知道困難，但錄咗先知真係完全唔同平時講嘢，又要吊高把聲，情緒表現要明顯好多先得，第一日NG咗好多次錄得好少，自己無晒信心，咪即刻同男友講，好彩佢畀咗好多意見我，叫我投入個角色度做。其實近嚟參與娛樂工作，佢都一直有畀意見嘅，不過愈試得多，愈發覺自己專長都係做番運動員，將來如果退役都未必會正式入行，多數揀番啲同運動有關嘅工作。」



採訪：杜淑霞 髮型及化妝：Miffy Ng



服裝：ZIZTAR ZTORY、Nike 場地：貝爾特酒店



