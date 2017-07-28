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﻿林雅詩擬推出「加辣版」寫真集

2017-07-28 列印
■眾人齊齊切燒豬，開張大吉！
■林雅詩和馬天樂齊出席開幕禮。
■林雅詩與馬天樂為醒獅點睛。
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林雅詩和經理人馬天樂投資7位數字（百萬元計）的按摩店，昨日舉行開幕儀式，現場有醒獅助興，兩人更聯同數位股東集資8位數，準備再開分店！問到寫真集的銷量成績？林雅詩稱仍未知，並指獲內地方面訂購3萬本，更有意推出更激「加辣版」寫真集呢！

  林雅詩亦表示，按摩店將成為朋友們的聚腳點，她有感許多都市人，特別是藝人的工作壓力大，需要放鬆。林雅詩稱，自己亦有一定壓力，最近推出寫真集和拍電影，下月更會做女主角兼嘗試做導演，她首次執導的作品將會是一部臥底喜劇，自己會飾演醜臥底女警，需要大玩Cosplay及性感演出，合演的還有李彩華及林盛斌（Bob）等，馬天樂亦會客串一角。



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