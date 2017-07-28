﻿符致逸《寡人》MV一鏡到尾

Adrian（符致逸）早前為新歌《寡人》拍攝MV碌盡「人情卡」，邀得半百好友及同事仗義幫忙一起拍攝。該MV最特別的是「一鏡到尾」，期間Adrian要快速換多套衣服，再配合走位，甚具難道！只要有一個細節失誤，也要重頭再來一次。這個一鏡到尾的MV其實拍了超過50次，Adrian要在短時間內換四套衫，最後當然完成任務！



在《寡人》MV中的酒吧聚滿Adrian的好友，令「寡人」不孤單，這亦是該MV想帶出的主題，其中一句歌詞是「其實單身不必需要太害怕」，Adrian在MV內飾演一位單身寡佬，其實現實中的他也是一樣！雖然身邊沒有伴侶，但並不孤獨，反而顯得更加輕鬆，盡情享受自由自在！