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﻿劉偉強《建軍大業》打造三對戰火愛侶

2017-07-28 列印
■霍建華和張天愛婚禮綵排戲。
■劉燁和李沁延續6年前情緣。
■劉偉強在戰火中成功打造情侶檔。
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　　劉偉強導演的新片《建軍大業》大部份場景都在戰火中，超過40位型男演出的男人戲，女演員卻只有周冬雨、張天愛、宋佳、李沁、關曉彤、馮文娟和馬伊琍7位，但當中仍有3對「戰火CP（情侶、配偶）」 劉燁與李沁、霍建華與張天愛、朱亞文與關曉彤。

　　「蔣介石」（霍建華飾）與「宋美齡」（張天愛飾）這一對只有兩場對手戲，一場在舞池相擁共舞，另一場則是他們的婚禮綵排。霍建華事先張揚沒有舞蹈天份，但事實上跟舞蹈老師急補一小時立即上手。綵排婚禮的戲份，張天愛表示這是她出道以來首度穿婚紗，她坦言「嫁給霍建華」心裏異常興奮。至於劉燁與李沁這一對戲裏戲外都緣份十足，他們早在6年前《建黨偉業》就演「毛澤東」與「楊開慧」，只是當年他們還是小情侶，今部戲就已結婚並有3個孩子。
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