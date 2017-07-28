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﻿陳柏宇被老婆迫「造人」

2017-07-28 列印
■柏宇被老婆迫生B，感到很大壓力！
■欣宜自信素顏沒問題。
■同場還有着露腰裝的麥美恩。
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　　陳柏宇與新婚太太符曉薇（Leanne）一起出席美容活動，二人婚後首個商演活動賺錢，Leanne直言不太習慣人被叫「陳太」，她笑稱婚後首個月就給老公生B壓力，令老公忍不住要投訴。

　　同場的鄭欣宜稱年輕時只用清水洗臉，但現在30歲要開始研究多些護膚潔面方法，由於過往她在加拿大，媽咪（沈澱霞）則在香港，母女之間鮮有談論這問題，所以媽咪沒教過她護膚心得。現在欣宜非常着緊每天早晚各做一次護膚面膜。問她願不願意以素顏接拍真人騷？欣宜自信素顏沒問題，只要支票面額夠大便可。追問若與男友一起做真人騷？欣宜說：「我沒有男友，就算有也待對方變成老公才接，因未知對方是否真命天子，為何要助她而被所有人認識呢？」



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