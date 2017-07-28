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﻿紅館開騷台上換衫 劉美君：唔好諗鹹濕嘢

2017-07-28 列印
■劉美君強調個唱中將由頭唱到尾。
■林敏驄（左）和李幸倪（右）昨應邀任嘉賓。
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　　劉美君昨邀來林敏驄及李幸倪（Gin Lee）錄影ViuTV音樂節目《歌度有……千色劉美君》，為10月舉行的紅館騷作宣傳。劉美君透露，因早前聲稱這次演唱會有別一般的個唱，因而令部份歌迷誤會，以為她不會唱歌，故要急急澄清，強調自己會由頭唱到尾之餘，更會在舞台上換衫，她說：「會喺台上換衫、刷牙、洗臉，唔想有休息位亦唔會落台，所以事情喺台上做晒，令大家唔會有悶場。」

　　談到在台上換衫，可獲得男友首肯批准？劉美君表示：「換衫好正常，唔好諗鹹濕嘢。」至於男友可會捧場做座上客？她笑言若男友不捧場即分手，更說：「闔埋眼都唔得呀！」
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