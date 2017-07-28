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﻿與蕭正楠齊否認秘婚 黃翠如：多謝關心！

2017-07-28 列印
■蕭正楠與翠如曾於劇中有結婚場口。資料圖片
■唐詩詠（左）與翠如老友鬼鬼。網上圖片
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　　現年40歲的蕭正楠與35歲的黃翠如拍拖三年，不時大晒恩愛，更屢傳婚訊。昨有報道指兩人齊於下月放大假準備環遊世界兼秘婚，明年再在港補擺喜酒，更指已邀得好友曹永廉及唐詩詠任伴郎、伴娘。

　　蕭正楠與翠如昨透過短訊齊否認婚訊，翠如說：「我也是看到雜誌才知我們有這麼多計劃，多謝關心呀！我想我們都是很隨意的人，太多的計劃不太適合我們，多謝比我們更緊張的人。」至於蕭正楠則澄清8、9月是到外地拍攝節目，並非秘婚，更笑指多謝報道幫他宣傳正在播映的新劇《超時空男臣》。
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