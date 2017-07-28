﻿旦哥被大女即場冧爆

鄭丹瑞（旦哥）與兩個女兒鄭瑤和鄭珉出席電影《姊妹欲蒲團》首映禮，旦哥指太太都有到場，但性格低調沒現身拍照，他指太太和女兒早前到了韓國旅行，自己因為工作未有同行，笑指她們三人藉旅行整容，又說兩個女兒雖然工作忙碌，但每星期日都是家庭日，笑謂不捨得她們將來嫁人，大女鄭瑤更冧爆旦哥說：「就算將來有男友，都會繼續攬住你。」



同場的衛詩雅拿著大鑽戒汽球拍照非常興奮，笑言從未擁有大鑽戒，人生中第一隻鑽戒是第一次打工儲錢買的小鑽石，笑言會留起做家傳之寶。她又說早前父親節送了隻6位數字的手錶給父親，是她人生中買得最貴的東西，碌卡時更擔心信用卡不夠限額，並謂下個目標是買樓，首選是有花園的村屋，希望一家人同住。