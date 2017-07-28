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﻿好多搞作

2017-07-28 列印
■舞蹈學校座落海怡半島，報讀學生多數是較有質素的小朋友。
■兩人示範空中瑜伽， 專注幕後的Eric唔再奢望重組EO2，認為玩吓就可以。
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  今年5月，有朋友打本畀Alan及EO2成員Eric（謝凱榮）成立舞蹈學校圓夢，Alan任舞蹈總監，Eric就做校長，兩人由搵校址到設計課程、搵老師、甚至落手落腳任教，唔同課程適合不同年齡層面。兩人返朝10晚10，笑言只係收取合理薪酬，但好有成就感，教得十分開心，最開心係有一份固定收入，咁之後做乜都無後顧之憂。
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