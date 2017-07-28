﻿愛搵Emoji表達情緒 鄭伊健麥明詩林曉峰玩自創

鄭伊健和林曉峰（阿Lo）幕前就合作得多，最近在動畫電影《Emoji大冒險》首次齊玩聲演，加埋「十優港姐」麥明詩這個組合確實夠新鮮。戲中他們飾演不同的Emoji（表情符號），現實中他們亦愛用來表達情緒，感覺份外好玩。談起愛用的Emoji，他們還即場自創能夠代表自己的獨有符號，真係幾有諗頭㗎！



本身是動漫迷的伊健，以往只為《兔俠傳奇》聲演過，今次難得參演只因故事夠吸引，「呢個古仔貼近我哋生活，我哋成日都會用到手機同Emoji，仲要今次係扮Emoji，覺得特別好玩。」不過由於經驗不多，伊健講明要向阿Lo偷師，「好記得同佢第一次去日本旅行，佢喺架車不停咁扮聲好厲害。」阿Lo亦承認，「我由細到大都鍾意扮聲，所以o依家o氹小朋友又係，所以好鍾意聲演。」阿Lo更大讚初次聲演的明詩有天份，「佢配音先，聽番唔知仲以為係邊個前輩O添！」搞到身邊的明詩即時勁尷尬，相當搞笑。



明詩俾前男友誤會



談到平日三人都愛用Emoji來傳情達意，但明詩卻搞出誤會，「好多時啲長輩睇訊息，唔係太鍾意我哋咁簡化去表達，仲有以前男朋友都試過誤會咗我意思嬲咗我㗎！」但她否認是林作。要三人即場創作專屬Emoji，平日愛用紅心符號的阿Lo就話：「點解唔整個戴細細圓框眼鏡嘅Emoji呢？一睇就知係我嘛！」伊健亦話：「我想要個長頭髮嘅Emoji，應該幾得意，同埋好代表到我！」明詩就覺得今次戲中聲演的「JB」造型好Cool，「我覺得如果變成真正嘅Emoji應該幾得意。」



採訪：杜淑霞



攝影：李權威 髮型：Terrence Chan@HAiR（麥明詩）、Jacky Ma（鄭伊健） 化妝：Kineks Ho（麥明詩）、



Shuen Kong@WiLLmakeup、（鄭伊健、林曉峰） 形象：Anton Mak@Fame Glory Styling（麥明詩）