﻿呻拍《小丸子》難背對白 松岡鬧笑話連累拍檔忍笑

松岡李那、李礎業和王友良有份參演真人版台劇《櫻桃小丸子》，三人昨齊到尖沙咀出席《小丸子》宣傳活動，松岡和李礎業更分別穿上戲服現身。松岡在活動上以廣東話表示：「大家一定要睇呢部電視劇，因為我用國語演繹的。」繼而再大呻拍攝時最辛苦是背對白，因每天一早開工至深夜，但拍攝前一天才收到對白，隨即要拼音和背熟，加上自己發音不標準經常鬧出笑話，而她飾演的「野口笑子」一角樣子嚴肅，連累拍檔陪她忍笑。



談到又再惹緋聞，松岡搞笑地用國語說出劇中對白「我不能告訴你！」笑言昨日的身份的野口同學，不知誰是松岡李那，隨後再表示因《小丸子》是授權的電視劇，故不能談及私人事。