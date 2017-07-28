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﻿何伊婷淡定參選信心大增 雷莊𠒇透視裝被批未氣餒

2017-07-28 列印
■Juliette（左）和Regina表現突出。
■12位候選佳麗繼續在台北拍外景。
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  《2017香港小姐競選》12位候選佳麗昨繼續在台北拍外景，更首次接受當地傳媒訪問；隨團拍攝的「游生」袁文傑坦言已記熟12位佳麗的名字，當中對何伊婷（Regina）及雷莊𠒇（Juliette）印象最深刻。

  Juliette前晚以超性感透視裝示人，談到其透視裝被導師批評略嫌過火，問可有感失敗？Juliette坦言：「咁大家都有唔同品味，唔會人人都鍾意。」Regina得悉獲袁文傑讚賞感相當高興，亦自覺連日來表現不俗。講到時尚觸感，她坦言平時打扮都以斯文大方為主，鮮有性感。問到其優點時，Regina稱：「我比較淡定，說話流暢。（有女仔講嘢口窒窒？）唔係，我讀書時期有玩辯論隊。」
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