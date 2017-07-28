﻿湊仔兵團 贏在起跑線 蘇永康替4個月大萌B報Playgroup

49歲嘅靚聲王蘇永康（阿公）和任職Alexander McQueen亞太區總裁嘅愛妻馮翠珊，今年3月20日榮升父母。愛子展弘(Jazz)食人奶快高長大，4個月人仔已16磅。日前周六下午，阿公兩夫婦恩愛帶萌B現身中環ifc。孭重磅baby嘅阿公一臉滿足，慈父樣出晒嚟。事後致電廿四孝daddy，佢透露愛子平日好少出街，太太早已為B仔報讀playgroup，最快8個月大可以返，畀baby多啲群體生活，日後易啲適應幼稚園環境。 採訪 : 張詠森



日前周六下午2時，阿公一家三口現身ifc的名店Givenchy。星爸駕到，店內非常熱鬧，皆因肥嘟嘟嘅光頭B愛啜手指，超級可愛，個個員工爭住抱。此時，阿公就放心試衫，見他穿上黑色背心皮褸，型格十足。黑超daddy仲行近B仔，逗玩愛子。而蘇太亦O氹得阿仔好開心，不時撐高愛子，畀阿仔腳撐撐學企；又或抱囝自拍，爭取母子樂。逗留半小時，幸福一家轉場行超市。孭住乖仔嘅阿公一臉陶醉，老婆即影低父子連體嘅珍貴時刻，喺超市拍片、影相，溫馨放閃。最後，買了幾支豆漿、家庭裝乳酪和麵包等，就取車離開。



心痛愛子生熱痱



其後，本報致電阿公，他大爆當日「出巡」有原因：「咁啱當日湊B仔嘅工人放假、外母有嘢做，我媽咪又去咗打麻將，我倆公婆好得閒，咪湊仔出街行吓。平時阿仔好少出街，加上佢呢排生熱痱，醫生吩咐我屋企要開24度冷氣。就算只係個廳和BB房開冷氣，都好凍，咪去商場行吓。嗰日睇完衫，再落超市，本來可以一早走，但孭住阿仔時，發覺佢全身好熱，就專登喺超市慢慢行，等BB涼番啲先走。」新手爸仲表示乖仔好少同其他BB玩，就算好友謝安琪B女和車婉婉B仔年齡相若，都未試過約埋一齊聚會，因為流感高峰期，要加倍小心。不過佢已為B仔入紙讀playgroup，他謂：「老婆話阿囝少群體生活，想佢早啲適應，已入form讀playgroup，最快8個月大就可以返嘞！」