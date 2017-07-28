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﻿張名雅濃妝買尿片

2017-07-28 列印
■靚媽咪張名雅，飲果汁等老公。
■情侶裝行街，分工合作拎嘢。
■月頭舉行百日宴。
■阿囝瞓咗，媽咪玩手機。
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　　另一日下午，張名雅和律師老公蔡錦豪亦一身藍色情侶裝帶4個月大B仔蔡浚鏗(Mario)去ifc。兩夫婦喺連鎖店買了兩條尿片，再去city'super買沙律、海鮮湯和三文治等熟食，返家醫肚。老公買嘢食；濃妝妻就一邊玩手機，一邊睇實熟睡baby。
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