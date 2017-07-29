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﻿《軍艦島》涉日韓戰史 宋仲基無意刺激民族情緒

2017-07-29 列印
■李鍾碩已收到服兵役通知。
■將為人夫的宋仲基上節目宣傳新片。
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   韓國男神宋仲基前晚現身韓國節目《Newsroom》，宣傳主演新片《軍艦島》。《軍》片被指在當地2,168間戲院「壟斷」上映、排擠其他低成本電影，宋仲基稱得知網上有關言論，「我並不是電影發行專家、不清楚具體事宜，不方便就此發言。」

  《軍》片講述日佔時期，韓國人民被迫到日本端島做苦工，對於該在日本的反應，宋仲基指該片內容包含相關人士的證供，「日本政府的態度令人非常遺憾。電影不是為了刺激民族情感而創作，只是講述戰爭受苦者故事。我不是專家，未能詳細說明。」宋仲基在節目中亦選了未婚妻宋慧喬喜愛的歌曲作結。

  另外，韓星李鍾碩被指將於下月10日入伍服兵役，其事務所承認他收到通知，但未有具體服役日期。圖：網上圖片
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