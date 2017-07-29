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﻿太陽快閃入場開P

2017-07-29 列印
■太陽現身後讓傳媒拍照約半分鐘。
■曾國祥和王敏奕拍拖赴會。
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  人氣韓團BIGBANG成員太陽、曾國祥、王敏奕及鄭融等，前晚均有出席一品牌派對，太陽在數十位粉絲跟隨下現身，讓傳媒拍照30秒後，未有接受訪問即快閃進場。

  和女友王敏奕拍拖出席的曾國祥就談到其父曾志偉，早前在紐約亞洲電影節中獲「終身成就獎」，曾國祥笑言未和非常忙碌的父親慶祝，下月則會到泰國進行三代同堂、近二十人同行的家族大旅行，但志偉仍在度期，或只能去一日，曾國祥笑說：「已經兩年無一家人去旅行，難得今年夾到，她（王敏奕）剛好拍完戲，一收工就可以出發，希望阿爸都度到期去！」問到王敏奕是否太陽粉絲？她就甜笑挨着男友笑道：「我是他（曾國祥）粉絲，（男友100分？）是呀！」



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