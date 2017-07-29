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﻿麥明詩童年誤睇AV片 歐陽巧瑩抗拒戴Bra做運動

2017-07-29 列印
■因為做開運動，歐陽巧瑩踢腳好有勁。
■對於節目中的言論被指意淫，馮盈盈坦承踩界與否好主觀。
■對唯唯話老婆湊女到生白頭髮。
■歐陽巧瑩強調戴Bra做運動唔健康。
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        歐陽巧瑩、梁烈唯跟麥明詩及馮盈盈各出席TVB活動。一向支持解放乳頭運動的歐陽巧瑩穿運動型Bra Top出席「Big Boys歷險記」記者會，其間示範踢腿盡展驕人身材。

        歐陽巧瑩坦言如上衣有胸墊就唔需要戴Bra，亦認為戴Bra做運動唔健康，所以佢唔鍾意陸地運動只愛水上運動，佢亦自爆男友林師傑最近積極操肌，仲逼佢一齊健身。而唯唯就表示自己可能抱女唔識用力而患咗「爸爸手」，但無睇醫生，因為健身教練幫佢紓緩咗好多。

  而麥明詩跟馮盈盈錄影有關性教育的節目《＃後生仔傾吓偈》，談到性教育，Louisa指發育前父母已對她進行有關教育，她大爆小時候唔覺意睇到哥哥儲存於電腦的AV：「我覺得係必經階段，都感謝哥哥令我早啲體驗到呢個世界。」
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