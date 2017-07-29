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﻿Cosplay鬥性感 林泳淘王卓淇愛打機

2017-07-29 列印
■兩人未有男朋友，但都希望未來男友會為自己鑽研打機技術。
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  林泳淘及王卓淇以一身Cosplay造型到會展出席「動漫電玩節」，前者Show腰又露腳最受歡迎。

盼覓「機男」做男友

  林泳淘話以前陪朋友去動漫節都有玩Cosplay，但好唔專業，求其着件衫連假髮都冇戴。扮仙女的王卓淇服裝較保守，她指造型由設計師設計，坦言唔介意性感。兩女均認熱愛打機，最希望另一半有共同興趣。
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