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﻿李佳芯麥美恩 打機鬼殺咁嘈

2017-07-29 列印
■Mayanne表示平日常玩足球及冰上曲棍球遊戲，而最愛的是偷車、打爆玻璃的遊戲，可抒發暴力情緒。
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  李佳芯（Ali）及麥美恩（Mayanne）齊出席《香港動漫電玩節》，兩位「是非精」現場打機嘈到飛起，但兩人事後表示已較平時打機溫柔。

  Ali覺得打機能夠同身邊人互動，如一個人打機就最鍾意打喪屍，問到有否被男友嫌嘈？她則謂甚少同人打機。最鍾意藉打機抒發暴力情緒的Mayanne笑言唔會有男仔嫌她們嘈。Ali讚Mayanne昨日特別嬌嗲，Mayanne笑言是參考Ali，加上同對方太耐無見所以忍唔住對佢撒嬌。
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