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﻿松岡任睇護照討清白

2017-07-29 列印
■松岡（右四）昨重申不會破壞別人家庭。
■松岡手持護照任影。
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  日模松岡李那早前被指戀上有婦之夫，並曾於6月齊赴台灣，松岡昨出席一眼鏡品牌宣傳活動時，特別手持其日本護照給傳媒過目，要求傳媒幫她還清白。當傳媒查看內頁時，證實松岡只在5月曾到台灣宣傳音樂工作；6月則未見蓋有台灣的入境印章。

  對於近日再傳出松岡將於9月乘男方的私人飛機到英國出席歐洲時裝周，屆時或有機會與男方及其太太，以及長居於倫敦的紅顏知己撞個正着。松岡對此事全不知情，直言：「這不是真的……我不是一個破壞人家庭的人，這不是我的風格，請不要將我放在這關係上。」追問若男方邀她在歐洲吃飯的話可會出席？松岡說：「為何不可，我們只是普通關係，有時候他會給予我工作，為何我要說不！」





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