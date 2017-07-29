﻿《貪狼》演活陰險人性 林家棟：人生係好矛盾！

由葉偉信執導、洪金寶擔任動作指導的《貪狼》將於下月25日上映，話到明係《殺破狼》之第三部曲，古天樂、Tony Jaa、吳樾個個打到飛起，唯獨演大反派之應屆影帝林家棟居然免役唔使打，「我雖然冇份打啫，但今次都唔容易演，因成部戲我都係同泰國人做對手，晚晚要背泰文對白背到嘔，真係要多謝導演葉偉信囉！」



採訪：彭保迦 攝影：謝民光 服裝：CLUB MONACO



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繼《兇手還未睡》變態賤男同《失眠》漢奸後，影帝林家棟再度出演陰險角色，在《貪狼》中飾演為保住巿長性命而私下買賣人體器官的幕僚官，手段冷血得令人毛管戙，家棟不諱言這次最大挑戰是泰文對白，「接到劇本即時反應係可唔可以唔講咁多泰文呢？導演特登搵老師教我泰文，自己晚晚要背熟台詞，但最慘係明知第二日導演有七成機會改劇本，但都要背熟每句對白，真係好大壓力，你都知，拍戲唔係只須背熟泰文就得，仲要演場戲，有時爭一粒音成個意思會唔同晒，要NG重拍。」



人性刻畫大過橋段



相隔十年再跟葉偉信導演合作，林家棟坦言最佩服導演描繪人性夠細膩入心，「我成日話，拍戲唔係齋講橋，要講人性，冇呢個人就唔會有呢件事，而呢個人做件事個大環境又代表啲咩呢？正如今次角色唔係一般大反派，佢只係為成就大業才犧牲某些小市民......我好鍾意呢種矛盾感，因人生就係咁矛盾。」



拍了大半世戲，林家棟亦承認這兩年是他的收成期，「都唔係我要揀角色，係導演揀我去演，呢種信任需要時間建立，我唔敢講好滿足現狀，自己仲有好多戲想拍，手頭上都有四、五個project要做，跟唔同範疇導演製作人合作，希望可撞多啲火出嚟。」











