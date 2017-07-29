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﻿曾志偉黃宇詩 合資開店賣內衣

2017-07-29 列印
■志偉（右）與黃宇詩齊賀新店開張。
■志偉昨晚與余安安出席演協晚宴。
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　　曾志偉跟黃宇詩合資的內衣品牌，昨於銅鑼灣舉行分店開幕禮，宇詩多謝志偉支持，下一步希望在九龍再開分店。志偉則笑言一定支持宇詩，因與其父親黃霑亦師亦友，他說：「其實都係用咗啲錢，佢爸爸成日話塞錢入我袋，我拎返啲出嚟投資啫！」問到可會代言男裝內衣？志偉說：「呢種代言人自己唔係好做到，我要着隱藏實力系列，如搞男裝內衣我可以畀意見！」他又笑謂當然希望內衣店可以上市。

　　另外，志偉昨晚聯同余安安、王君馨等出席香港演藝人協會籌款晚宴，他透露原想驚喜頒發演藝貢獻榮譽大獎給成龍，但對方趕不及返港，唯有以視像電話通知他。至於余安安則捐出畫作拍賣為協會盡綿力。
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