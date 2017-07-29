﻿「游生」彈起 狂吸金 袁文傑貼地過平民生活

運氣嘅嘢話嚟就嚟！好似45歲嘅凍齡袁文傑，加盟無線不出一年已憑高收視劇《不懂撒嬌的女人》中嘅霸氣游生一角彈起，青靚白淨嘅佢自稱大叔，即被封「大叔男神」。商演、廣告及新戲接踵而來，應該好快夠錢買樓娶老婆啦。日前下午，本報在中環巧遇呢位身高6呎3吋嘅長腿Oppa，鬧市遊走嘅佢全程無遮無掩，以真面目自信示人。見型佬逼港鐵、買貓糧及去碟舖，上位男神生活照舊好貼地O架！ 採訪 ︰ 張詠森



「男長人」袁文傑90年參加無線藝訓班入行，但當年礙於身高問題被大台嫌棄。其後，佢做過模特兒、拍過電影，做過亞視人。早幾年，他在YouTube節目《傑出阿仙奴》做足球旁述，其講波霸氣作風，被無線監製關樹明睇中；去年中，佢同無線簽一年約，並出演首部4K劇集《不懂撒嬌》飾演大老闆游生一角而彈出，仲拍咗兩部重頭劇《天命》及《深宮計》，形象正氣又超入屋，難怪大台想簽佢做親生仔啦！



急餵愛貓



本周三(26日)，人氣「游生」跟應屆12位候選港姐飛去台北拍外景。日前下午，好高大嘅袁文傑穿上西裝褸孭皮背囊man爆現身中環。見佢上了擺花街一商廈，逗留兩小時就落樓，徑自快步行去中環站搭港鐵。沿途多人認出長腿oppa，但高佬都係一副自信有型步伐，做過model係唔同啲。入閘後，高佬熟路往柴灣線車頭方向行，行埋一邊怕「太突出」啩，然後玩手機低頭等車。入到車廂，佢仲差啲頂車頂！屈膝幾個站，話咁快到咗炮台山，佢摩打腳行出地面往寵物雜貨店買了7、8罐貓糧。再走入一個舊式商場，打開背包拎出幾隻DVD還碟，今時今日仲有租睇影碟習慣，撐正版又慳家。最後打的返家，唔通趕住餵心愛嘅異國短毛「囝囝」食嘢？！



名草有主



人氣急升嘅袁文傑已有位拍拖6年嘅港姐女友張潔蓮Jackeline。40歲嘅Jackeline早年做過兒童節目主持，05年離開無線後，便做回老本行幼稚園教師。