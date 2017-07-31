﻿Gin Lee方皓玟任嘉賓 許志安抱恙開騷 好歌饗知音

許志安前日到澳門金光綜藝館舉行《許志安音樂會場2017》，他邀請了Gin Lee及方皓玟擔任表演嘉賓。湊巧去年七月份，安仔也在同一場地開巡迴Show，令他大呼感覺微妙；原來安仔當日要抱恙上陣，幸好愈唱愈回復水準，令歌迷High爆！



近日流感肆虐，安仔透露，前日起牀時，已發覺不適作感冒，所以在舉行音樂會前，他堅持要跑一小時出汗排毒，再封口護聲！



到演唱會初段，雖然聲線還有點「萌」，幸好愈唱愈好，中段已回復水準。音樂會上安仔唱了多首經典好歌，至唱出《唯獨你是不可取替》時，全場氣氛高漲，有觀眾更大叫Sammi名字。完騷後，安仔馬上趕赴慶功宴，與台前幕後一起慶祝，適逢前日是黃柏高（Paco）的牛一，安仔亦特別準備了蛋糕，齊齊為Paco慶生呢！