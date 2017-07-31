 Advertisement
  • 2017年7月31日 星期一
  • 31º
  • 80%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 娛樂

﻿歐陽珮珊設靈 郭鋒哀傷痛哭

2017-07-31 列印
■歐陽珮珊早前因肺腺癌病逝。
■親友安慰痛哭的郭鋒。
■（右起）苗僑偉、戚美珍及廖安麗亦有前來致祭。
Previous Next

　　70年代電視台花旦歐陽珮珊（原名陳潔英），本月9日因肺腺癌病逝，終年63歲，昨日在九龍殯儀館舉行安息禮拜。現場所見，靈堂放置珮珊姐的彩色遺照面露微笑，遺照前放有其夫郭鋒（原名郭民富）的心形花圈，靈堂上的橫匾則寫上「主懷安息」，場內亦設有電視，播放珮珊姐生前作品的片段。

　　自痛別愛妻珮珊姐後一直未有公開露面的郭鋒，一早到靈堂打點，他事前已表明謝絕傳媒訪問。期間可見郭鋒不時坐在愛妻遺照前沉思，甚至痛哭，親友見狀亦拍拍他的膊頭安慰。此外，劉德華、汪明荃及羅家英、苗僑偉及戚美珍、羅嘉良、胡楓、TVB藝員科，以及多地的珮珊姐影迷均有送上花圈致哀。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd